"Wir halten daran fest, den Frieden und die Stabilit├Ąt um die Taiwanstra├če zu unterst├╝tzen und sicherzustellen, dass es keine einseitige Ver├Ąnderung des Status quo gibt", sagte Biden in Bezug auf die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan.

"Man darf sich nicht gegen 1,4 Milliarden Chinesen stellen"

"Man darf sich nicht gegen 1,4 Milliarden Chinesen stellen", warnte er. "Die Taiwan-Frage ist f├╝r China eine rein interne Angelegenheit." Es gebe in diesem Fall "keinen Raum f├╝r Kompromisse oder Zugest├Ąndnisse".

Biden: Verpflichtung, Taiwan zu verteidigen

Die USA haben sich der Verteidigungsf├Ąhigkeit Taiwans verpflichtet ÔÇô was bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete. Die Frage nach einem milit├Ąrischen Beistand im Angriffsfall wurde bewusst offengelassen, weil es von Peking als Versto├č gegen die "Ein-China-Doktrin" gesehen w├╝rde. Mit dieser "strategischen Mehrdeutigkeit" der USA sollte Peking unsicher bleiben, was die USA im Kriegsfall tun w├╝rden.

Wei├čes Haus relativiert

Eine formelle milit├Ąrische Beistandserkl├Ąrung haben die USA in Asien bislang den engen Verb├╝ndeten Japan und S├╝dkorea vorbehalten. Dort haben die US-Streitkr├Ąfte auch jeweils eine Milit├Ąrpr├Ąsenz.

Die USA legen angesichts des wirtschaftlichen und milit├Ąrischen Aufstiegs des Rivalen China schon seit Jahren einen zunehmenden Schwerpunkt auf Asien. Chinas Erstarken l├Ąsst die jahrzehntelange US-Dominanz in der Region br├Âckeln. In den vergangenen Monaten musste Biden sich allerdings au├čen- und sicherheitspolitisch auf Russland und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine konzentrieren. Mit seiner Reise will er die strategische Bedeutung der Region f├╝r die USA untermauern.