"Dazu verdammt, in der ewigen Hölle zu brennen"

"Fuck you! Fuck you!", brĂŒllen ihn die Demonstranten an, die wegen der Waffenlobby und des Massakers von Uvalde gekommen sind. Ein Polizist gibt Dave ein wenig Deckung, um ihn wegzufĂŒhren von den Absperrgittern gegenĂŒber des George R. Brown Convention Centers. "Fuck you! We hate you!" Dave nickt mit seinem Kopf kurz in Richtung der Gruppe und sagt kaum hörbar: "I love you!" In seiner Stimme liegt kein Spott. Eher ist es Trotz.