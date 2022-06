├ťberzeugung gegen ├ťberzeugung

Zum Auftakt der ├Âffentlichen Anh├Ârungen soll es etwa schwerpunktm├Ą├čig um die rechtsextremistische Gruppierung der "Proud Boys" gehen. Zeuge soll der britische Dokumentarfilmer Nick Quested sein. Er hatte Mitglieder der rassistischen "Proud Boys" in den Tagen vor dem Kapitolsturm begleitet und gefilmt. Im Rahmen seiner Anh├Ârung soll bislang unver├Âffentlichtes Filmmaterial gezeigt werden, das belegen soll, dass es "Proud Boys" waren, welche die Polizeibarrikaden am Kapitol beseitigt haben. Seit vielen Jahren schon tritt die Gruppe als eine Art parapolizeiliche Schutztruppe f├╝r Trump und dessen Anh├Ąnger auf.

Wie eng die Verbindungen Trumps zu den Aufr├╝hrern sein m├╝ssen, zeigt sich einmal mehr ausgerechnet an dem Tag, an dem die Anh├Ârungen beginnen sollen. Das FBI verhaftete den Republikaner Ryan Kelley. Er tritt im Bundesstaat Michigan als Gouverneurskandidat an und ist ein gro├čer Trump-Unterst├╝tzer. Kelley war am 6. Januar offenbar selbst vor Ort und beteiligte sich am Sturm auf das Kapitol, wie unter anderem diese Filmszene beweisen soll.