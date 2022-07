"Er ist eben einfach sehr alt" ist ein Satz, der in Washington wohl nie so häufig gefallen ist wie in den vergangenen zwei Jahren. Er fällt, sobald von Joe Biden die Rede ist – in Hintergrundgesprächen, wenn etwa deutsche Politiker und Regierungsvertreter zu Besuch sind. Zu hören ist er aber auch sonst ständig, ob auf Reisen des US-Präsidenten im Ausland, wenn er sich mal wieder verhaspelt hat, ob in den zahlreichen ausländischen Botschaften in der Hauptstadt oder auf den langen Fluren der Bundesbehörden.