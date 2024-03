Palmer, ein Entrepreneur und Geschäftsmann, kandidiert nur in 16 Bundesstaaten und gilt als Außenseiter. In dem Außengebiet der USA trat er selbst auf und erhoffte sich Unterstützung – offenbar mit Erfolg. Samoa stellt zwar wegen seiner Sonderrolle keine Wahlleute im November, darf aber an den Vorwahlen der Parteien teilnehmen. "Ich bin stolz, dass ich meine Sieg bei der Vorwahl in amerikanisch-Samoa verkünden darf", schrieb Palmer auf der Plattform X.