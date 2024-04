Aktualisiert am 08.04.2024 - 03:56 Uhr

Bericht: So will Trump den russischen Angriffskrieg beenden

Ex-US-Präsident Trump will bei einer Wiederwahl einen Deal zwischen der Ukraine und Russland aushandeln. Die "Washington Post" berichtet nun über einen möglichen Plan des Republikaners.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will erneut ins Weiße Haus einziehen. Dafür macht der 77-Jährige im Wahlkampf ein großes Versprechen: Er könne binnen 24 Stunden einen Deal zwischen der Ukraine und Russland aushandeln, um den russischen Angriffskrieg zu beenden, sagte er kürzlich bei einem Interview mit "Fox News". Details zu einem Friedensplan nannte der Republikaner allerdings nicht.

Ein neuer Bericht der "Washington Post" legt nun offen, wie der Plan des Republikaners aussehen könnte. Die Zeitung meldet unter Berufung auf Insider, dass der Republikaner die Ukraine unter Druck setzen wolle, einige Gebiete an die russischen Invasoren abzutreten. Das Szenario sieht demnach vor, dass die Ukraine die annektierte Halbinsel Krim und die östliche Region Donbass an Moskau im Austausch für einen Waffenstillstand abgibt.

Trump glaube, dass sowohl Russland als auch die Ukraine "Gesicht wahren wollen und einen Ausweg suchen", so eine Person, die mit ihm über den Plan gesprochen haben will. Der ehemalige Präsident sei zudem der Meinung, dass die Bürger in den besetzten ukrainischen Gebieten mit einer Assimilation nach Russland einverstanden wären.