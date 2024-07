Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Republikaner schießen sich auf Harris ein

16.54 Uhr: Nach dem als schwach empfundenen Auftreten von US-Präsident Joe Biden bei der TV-Debatte mit Gegner Donald Trump haben die Republikaner vorsorglich mit politischen Angriffen auf seine Vizepräsidentin Kamala Harris als mögliche Ersatzkandidatin begonnen. Zwar haben die Anhänger des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump die 59-Jährige ohnehin regelmäßig kritisiert. In dieser Woche sind jedoch die koordiniert wirkenden Attacken eskaliert.

"Kamala Harris ist inkompetent", erklärte etwa Karoline Leavitt, eine Sprecherin von Trumps Wahlkampfteam. "Sie hat bewiesen, dass sie die schwächste und schlechteste Vizepräsidentin der Geschichte ist, und sie hat Joe Biden bei seiner gesamten katastrophalen Politik der vergangenen vier Jahre zu 100 Prozent unterstützt." Das Nationale Kongress-Komitee der Republikaner (NRCC), das Kandidaten für das Repräsentantenhaus unterstützt, beschimpfte sie als Bidens "enabler in chief" – wörtlich "Hauptermöglicherin", die seine Politik gefördert habe. Die auf Wahlkampfspenden für Trump fokussierte Organisation Maga Inc. nannte sie die "Invasionsbeauftragte".

Der Begriff zielt auf eine tatsächliche mögliche Schwachstelle von Harris: Biden hat sie beauftragt, mit den Staaten in Mittel- und Südamerika das Vorgehen gegen die illegale Einwanderung abzustimmen. Zwar hatte sie nie eine direkte Verantwortung für die Sicherung der Grenze zu Mexiko , über die Millionen von Menschen ohne Erlaubnis in die USA gekommen sind. Allerdings haben sie die Republikaner als dafür zuständig erklärt. Die von Trump wiederholt als "Invasion" bezeichnete Einwanderungswelle ist ein zentrales Wahlkampfthema für die Partei.

Röttgen: Biden sollte sich "gesichtswahrend" zurückziehen

14.16 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ist überzeugt, dass sich US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf zurückziehen sollte. "Jetzt muss Biden den Weg freimachen", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Atlantik-Brücke im ARD-"Morgenmagazin". "Am Ende kann nur er das." Nach einem schwachen Auftritt Bidens im Fernsehduell mit seinem designierten Herausforderer Donald Trump war in den vergangenen Tagen eine Diskussion über die erneute Kandidatur des amtierenden Präsidenten entstanden.

"Es war nicht eine vermasselte, versemmelte Debatte, sondern es hat seine Verfassung gezeigt", betonte auch Röttgen. Biden sei nicht in der Verfassung, viereinhalb Jahre weiterzuregieren. Das hätten im TV-Duell alle sehen können. "Wenn er bleibt, glaube ich, ist das der sichere Weg in die Niederlage der Demokraten und die Übergabe an Donald Trump."