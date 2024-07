Stattdessen müsse anderen ermöglicht werden, sich um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zu bewerben. "Wir sind zuversichtlich, dass ein oder mehrere fähige demokratische Kandidaten antreten würden", schreiben die Unterzeichner in dem an das "amerikanische Volk" adressierten Brief, aus dem das Nachrichtenportal "Politico" zitierte.

Musk spendet offenbar "beträchtliche" Summe für Trump

8.30 Uhr: Elon Musk hat offensichtlich eine große Summe für den Wahlkampf von Donald Trump gespendet. So habe er eine "beträchtliche" Summe an die Gruppe "America PAC" überwiesen, berichtet Bloomberg mit Verweis auf einen Insider. Der genaue Betrag ist demnach aber bisher nicht bekannt. Beide Seite kommentierten die Meldung bisher nicht. Weitere Infos zu Musks Spende an Trump finden Sie hier.

Biden spricht in Detroit: Wir werden gewinnen

1.30 Uhr: Joe Biden hat bei einem Wahlkampfauftritt in Detroit Unterstützung von seinen Anhängern bekommen: "We got your back", riefen die Zuschauer, auf Deutsch "wir unterstützen Dich". Der Präsident bedankte sich bei den Arbeitern in der Autoindustrie und den Gewerkschaften. Detroit ist Mittelpunkt der US-Automobilindustrie. Energisch trug Biden seine wichtigsten Themen vor: Abtreibung, Gesundheitswesen, Waffengesetze und Arbeitsplätze. "Wir werden unsere Demokratie retten", sagte Biden. Zu Spekulationen sagte er: "I am running, and we gonna win (Ich kandidiere und wir werden gewinnen)." Er kenne Trump, der sei ein Verlierer, attackierte Biden seinen Herausforderer.