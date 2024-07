Newsblog zur US-Wahl Biden nennt Äußerung über Trump einen "Fehler" Von dpa , das , lim , aj , wan , jaf , jse , cc Aktualisiert am 16.07.2024 - 08:36 Uhr Lesedauer: 18 Min. Joe Biden spricht im Oval Office: Der US-Präsident bedauert eine Äußerung über seinen Konkurrenten Donald Trump. (Quelle: IMAGO/Erin Schaff - Pool via CNP/imago) Kopiert News folgen

US-Präsident Joe Biden bedauert eine Äußerung über seinen Konkurrenten. Donald Trump wird zum Kandidaten der republikanischen Partei gewählt. Alle Informationen im Newsblog.

Biden: "Bullseye"-Äußerung war Fehler

7.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat einen Kommentar von ihm über seinen Rivalen Donald Trump als Fehler bezeichnet. Es sei ein Fehler gewesen, dazu aufzufordern, Trump ins Visier zu nehmen, sagt Biden in einem Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob er mit seiner Rhetorik gegen den Republikaner, der am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt nur knapp einen Anschlag überlebt hatte, zu weit gegangen sei.

In einem Telefonat mit Spendern der Demokratischen Partei hatte Biden Anfang vergangener Woche wörtlich gesagt: "It's time to put Trump in the bullseye" – zu Deutsch etwa, es sei an der Zeit, Trump ins Visier zu nehmen.

"Ich meinte, wir sollten uns auf ihn fokussieren, darauf, was er tut", sagt Biden nun im Interview mit NBC. "Fokussieren auf seine Politik, fokussieren auf die Anzahl der Lügen, die er in der Debatte erzählt hat."

Trumps erster Auftritt nach Attentat – Verband am Ohr

5 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem großen weißen Pflaster am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!". Trump wirkte erschöpft.

Video | Trump zeigt sich erstmals nach Attentat – auffälliges Detail Player wird geladen Quelle: t-online

Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende, bei dem er am Ohr verletzt werde. Ein Schütze hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und einen Zuschauer getötet. Am Sonntag kam der 78-Jährige in Milwaukee an, dort gab es Bilder von ihm am Flughafen.

Musk will Trump-Kampagne massiv finanziell unterstützen

3 Uhr: Der Tech-Milliardär Elon Musk will einem Zeitungsbericht zufolge den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump massiv finanziell unterstützen. Musk wolle monatlich rund 45 Millionen Dollar für einen Pro-Trump-Super-PAC zur Verfügung stellen, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach hat Musk bereits eine nicht näher bezifferte Spende an den "America PAC" geleistet. Auch die Agentur "Bloomberg" hatte vergangene Woche über eine Spende Musks an die Trump-Unterstützergruppe berichtet. In einer am Montag eingereichten Spendenliste der Gruppe, die Einnahmen von mehr als acht Millionen Dollar ausweist, taucht der gebürtige Südafrikaner allerdings nicht auf.