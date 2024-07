Der Druck auf Joe Biden, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen, nimmt weiter zu. Jetzt nannte der amtierende US-Präsident erstmals Bedingungen dafür. Alle Informationen im Newsblog.

Biden nennt Bedingung für Rückzug

20.24 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat erstmals eine Bedingung genannt, unter der er seine Präsidentschaftskandidatur aufgeben würde. Er würde über einen Rückzug nachdenken, wenn seine Ärzte ihm sagen würden, dass er ein ernstes gesundheitliches Problem habe, sagte Biden in einem Interview mit "BET News".

Biden erklärte darüber hinaus, dass er sich eigentlich als Übergangskandidat verstanden hatte. "Aber ich hatte nicht gedacht, dass die Lage so gespalten sei." Der 81-Jährige sehe sein Alter nicht als Problem an: "Das Einzige, was das Alter ein wenig mit sich bringt, ist Weisheit", sagte der US-Präsident. Zudem hat Biden laut eigener Aussage bewiesen, dass er wisse, wie er Dinge für das Land erledigen könne.

Biden steht wegen seines Alters in der Kritik. Die Diskussion hatte vor allem Fahrt aufgenommen, nachdem Biden das erste TV-Duell gegen Donald Trump klar verloren hatte.

Prominenter Demokrat ruft Biden zum Rückzug auf

19.16 Uhr: Adam Schiff, Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus für die Demokraten, hat sich für einen Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat seiner Partei ausgesprochen. "Obwohl die Entscheidung, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen, allein bei Präsident Biden liegt, glaube ich, dass es für ihn an der Zeit ist, den Staffelstab weiterzugeben. Und indem er dies tut, sichert er sein Vermächtnis als Führungspersönlichkeit, indem er uns ermöglicht, Donald Trump bei der bevorstehenden Wahl zu besiegen", sagt Schiff in einer Erklärung, über die der Nachrichtensender CNN berichtet.

Demokraten wollen Nominierung von Joe Biden vorziehen

18.40 Uhr: Die Demokraten wollen in der ersten Augustwoche Präsident Joe Biden in einer virtuellen Abstimmung zum Kandidaten ihrer Partei machen. Das will das zuständige Parteiorgan am Freitag besprechen und nächste Woche beschließen. Darüber hatte die Partei ihre Mitglieder in einem Schreiben informiert, das der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) vorliegt. Daraus geht hervor, dass die Abstimmung vor dem 7. August abgehalten werden soll, dem Stichtag für die Einreichung der Wahlunterlagen in Ohio.

Nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell haben prominente Mitglieder der Demokraten Joe Biden aufgefordert, von der Kandidatur zurückzutreten. Der Präsident weigerte sich jedoch, aus dem Rennen auszusteigen. Der Parteitag der Demokraten, auf dem Biden eigentlich nominiert werden sollte, findet vom 19. bis 22. August in Chicago statt.

Die Demokraten hatten im Mai angekündigt, dass sie eine vorgezogene Abstimmung abhalten wollten, damit für Biden auch in Ohio abgestimmt werden kann, da die Frist für die Meldung eines Kandidaten dort schon am 7. August, und damit vor dem Nominierungsparteitag, abgelaufen wäre. Mittlerweile hat der Staat aber seine Vorgaben wieder geändert, wodurch eine frühere Nominierung nicht mehr nötig wäre.

