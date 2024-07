Aktualisiert am 12.07.2024 - 01:11 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Schlechte Neuigkeiten für Trump – Harris in Umfrage vorn

1.10 Uhr: Der Präsident der "United Auto Workers"-Gewerkschaft, Shawn Fain, hat sich am späten Donnerstag mit dem Vorstand getroffen, um seine großen Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Präsident Joe Biden , zu erörtern. Das berichtet Reuters und beruft sich auf drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Die Gewerkschaft erwäge ihre nächsten Schritte, sagten die Quellen.

Fain und die UAW sind bislang wichtige Verbündete Bidens. Sie könnten unter anderem in Staaten wie Michigan , wo die UAW ihren Sitz hat, dem US-Präsidenten bei der Wiederwahl wichtige Hilfe bieten. Bislang hatte sich Fain deutlich gegen den Republikaner Donald Trump ausgesprochen.

Für die Umfrage im Auftrag von ABC News und "Washington Post" wurden 2.431 Wähler befragt. Sie ergab, dass Harris in der Wählergunst vor Trump liegen würde: 49 Prozent zu 46 Prozent unter allen Erwachsenen. Bei den registrierten Wählern lag sie mit 49 Prozent zu 47 Prozent noch knapper vorn.

Harris über Biden: "Er ist ein Kämpfer"

21.33 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris ging bei einer Rede auf einer Wahlveranstaltung in Greensboro auf Bidens harten Wahlkampf ein. "Wir wussten immer, dass diese Wahl hart werden würde, und die letzten Tage haben uns daran erinnert, dass eine Kandidatur in den Vereinigten Staaten nie einfach ist", sagte sie. Und fügte hinzu: "Das sollte sie auch nicht sein." Sie wisse aber dennoch, Joe Biden "ist ein Kämpfer".

Biden-Berater treffen sich vor Pressekonferenz mit US-Senatoren

20.19 Uhr: Vor einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz von Joe Biden haben sich hochrangige Berater des US-Präsidenten mit Senatoren getroffen. Unter anderem sollte die Vorsitzende von Bidens Wahlkampfteam, Jen O'Malley Dillon, in der Kongresskammer um Unterstützung für den Amtsinhaber werben. Der Demokrat war mehr als drei Jahrzehnte – von 1973 bis 2009 – selbst Senator. Auf die Frage, ob die Berater die Bedenken in der Kammer hinsichtlich der Wahl ausräumen könnten, antwortet Senator Joe Manchin: "Das kann nur der Präsident tun."

Trump weiß angeblich nicht, wer hinter "Project 2025" steckt

17.30 Uhr: Von dem "Project 2025", einem Umsturzplan gegen die Demokratie, will Trump nichts gewusst haben – und das, obwohl seine Kontakte tief im Netzwerk verstrickt sind. Wie genau, lesen Sie hier .

