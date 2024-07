Newsblog zur US-Wahl Parteitag beginnt – Trump in Milwaukee gelandet Von dpa , das , lim , aj , wan , jaf , jse Aktualisiert am 15.07.2024 - 05:15 Uhr Lesedauer: 12 Min. Player wird geladen Aufnahmen zeigen, wie Trump aus dem Flugzeug steigt. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Nur zwei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump: In Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin beginnt der Parteitag der Republikaner. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Parteitag der Republikaner beginnt – Trump in Milwaukee gelandet

4 Uhr: Zwei Tage nach dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump beginnt am Montag der Parteitag der US-Republikaner, bei dem der Rechtspopulist zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden soll.

Am Samstag hatte Trump Schüsse auf ihn bei einer Wahlkampf-Kundgebung in Pennsylvania um Haaresbreite leicht verletzt überlebt. Der 78-Jährige landete am Sonntag im US-Bundesstaat Wisconsin. TV-Aufnahmen zeigten seine Maschine auf dem Rollfeld nahe der Stadt Milwaukee, wo die viertägige Versammlung stattfindet.

Während des Treffens werden die rund 2.400 Delegierten aus den 50 US-Bundesstaaten sowie aus anderen US-Territorien formell über den Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Am Donnerstag wird Trump dann in einer Rede die Nominierung annehmen. Der Rechtspopulist hat trotz seiner vielen Skandale, seiner strafrechtlichen Verurteilung im New Yorker Schweigegeldprozess sowie der drei weiteren gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklagen laut den Umfragen gute Chancen auf den Sieg bei der Wahl am 5. November.

Biden warnt nach Trump-Attentat vor Gewalt im US-Wahlkampf

2 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf seinen Amtsvorgänger und Kontrahenten Donald Trump vor Gewalt im US-Wahlkampf gewarnt. "Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln", sagte Biden bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus. Hier lesen Sie mehr.

Trump ruft zu Einheit auf

2 Uhr: Nach dem versuchten Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung ruft auch Donald Trump zu Ruhe und Einigkeit auf. "Das ist eine Chance, das ganze Land, ja die ganze Welt zusammenzubringen", sagte Trump der Zeitung "Washington Examiner". Der Vorfall habe ihn zutiefst erschüttert. Er begreife nun erst, was passiert sei ("Reality is just setting in"). Trump überlebte den Angriff, weil er sich im entscheidenden Moment von der Menge wegdrehte. "Ich wende mich selten von der Menge ab. Wenn ich das in diesem Moment nicht getan hätte, dann würden wir heute nicht reden, oder?"

Trump soll am Donnerstag auf dem Parteitag der Republikaner in Wisconsin offiziell nominiert werden. In Milwaukee angekommen, reckt er beim Verlassen des Flugzeugs mehrmals die geballte Faust in die Luft. "Die Rede wird ganz anders sein, ganz anders als vor zwei Tagen", sagt er mit Blick auf seine Nominierungsrede.

Union: Regierung nicht auf Trump-Comeback vorbereitet