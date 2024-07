US-Vizekandidat Vance attackiert Medien scharf

4.30 Uhr: US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance hat am Rande des Parteitags der Republikaner die Medien attackiert und Donald Trump gelobt. "Den Kontrast zwischen der Lüge, die die Medien über Präsident Trump verbreiten, und dem Mann, den wir alle tatsächlich kennen, haben wir am Samstag natürlich in aller Deutlichkeit gesehen", sagte Vance. Er fuhr fort, er habe große Angst gehabt, "dass wir gerade einen großartigen Präsidenten verloren haben", als bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag Schüsse fielen und Trump sich zur Sicherheit duckte. Die Äußerungen von Vance erfolgten vor seiner für Mittwochabend (Ortszeit) vorgesehenen Rede auf dem Parteitag.

Hier schildert USA-Korrespondenten Bastian Brauns seine Eindrücke vom zweiten Tag des Republikaner-Kongresses:

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trumps Sohn: "Mein Vater hat ein Löwenherz"

4.08 Uhr: Der Sohn des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump preist nach dem Attentat am Wochenende den Mut seines Vaters. "Was war also der Instinkt meines Vaters, als sein Leben auf dem Spiel stand? Nicht zu kuschen, nicht aufzugeben", sagte Don Trump Jr. beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Sein Vater habe der ganzen Welt gezeigt, dass der nächste amerikanische Präsident ein "Löwenherz" habe.

Ein Schütze hatte am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ex-Präsident Trump wurde am Ohr verwundet. Während der Rede von Trumps Sohn in Milwaukee wurde auf den Bildschirmen das Foto gezeigt, das den 78-Jährigen mit blutverschmierter Wange und ausgestreckter Faust vor einer US-Flagge zeigt.

"Wir werden kämpfen, wir werden kämpfen, wir werden mit unserer Stimme kämpfen. Wir werden mit unseren Ideen kämpfen", sagte Trump Jr. mit Blick auf die Präsidentenwahl im November. "Und am 5. November werden wir mit unserer Stimme kämpfen."