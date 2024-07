Videos erreichen Millionenpublikum

Nur wenige Tage später erreichen Videozusammenschnitte zum Lied "Femininomenon" der US-amerikanischen Sängerin Chappell Roan auf der Plattform TikTok mehrere Millionen "Likes". Darin ist meist Trump zu sehen, teils auch Biden. Dazu erklingt die Stimme von Roan, die singt: "But what we really need is a ...", also "Was wir wirklich brauchen, ist ein …". Dann wird zu Aufnahmen von Harris geschnitten, dazu die Aufschrift "Femininomenon", eine Wortneuschöpfung aus den Worten "feminin" und "phenomenon" (zu Deutsch: "Phänomen").