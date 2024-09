Nackter Trump erregt nahe Las Vegas Aufmerksamkeit

15.30 Uhr: Es ist die nächste Episode eines außergewöhnlichen Präsidentschaftswahlkampfes. Außerhalb von Las Vegas sorgt eine 13-Meter-hohe Statue von Ex-Präsident Donald Trump für Aufsehen. Denn die Darstellung zeigt Trump nicht nur ohne seine "Make America Great Again"- Kappe oder seine rote Krawatte – sondern gänzlich nackt. Was dahintersteckt, lesen Sie hier .

Trump fordert brutale Polizeigewalt gegen Kriminelle

Top-Republikaner verurteilen Trump-Attacke auf Harris

5 Uhr: Donald Trump hat in scharfer Form gegen Kamala Harris gewettert und sie bei einem Wahlkampfauftritt in Wisconsin als "geistig beeinträchtigt" bezeichnet. Dafür erntet er nun Kritik aus den eigenen Reihen. Der prominente republikanische Senator Lindsey Graham stört sich an der Wortwahl des republikanischen Anwärters für das Weiße Haus, wie er bei CNN mitteilte. Noch mehr jedoch ärgere ihn die Tatsache, dass diese Attacken im Wahlkampf nicht hilfreich seien: "Der bessere Kurs wäre, ihre Politik zu verurteilen, die das Land zerstört. Ich sage nicht, dass sie verrückt ist – ihre politischen Ziele sind verrückt", sagte Graham bei CNN.

Trump verliert wegen einer Fliege die Fassung

Bis zu 100.000 US-Dollar: Trump enthüllt Uhrenkollektion

14.17 Uhr: Nach Bibeln, Hüten und Schuhen können Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ein neues Andenken erwerben – dafür müssen sie allerdings tief in die Tasche greifen. Wer eine der offiziellen Trump-Uhren haben will, die der Ex-Präsident auf seiner Plattform "Truth Social" bewirbt, muss mindestens 499 US-Dollar für das Modell "Red Silver Tone Fight Fight Fight" berappen.

Trump verschärft Angriffe gegen Harris: "geistig beeinträchtigt"

2.10 Uhr: Donald Trump hat in scharfer Form gegen illegale Migranten gewettert. In einer Rede am Samstag (Ortszeit) in der Kleinstadt Prairie du Chien in Wisconsin bezeichnete Trump jene von ihnen, die gewalttätige Verbrechen begangen haben, als "Monster", "eiskalte Mörder" und "abscheuliche Tiere". Trump machte Harris und den demokratischen Präsidenten Joe Biden für die Einreise undokumentierter Migranten in die USA verantwortlich.