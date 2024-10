Im November wird in den USA nicht nur ein neuer Präsident gewählt. Worüber die US-Amerikaner noch abstimmen: t-online gibt einen Überblick.

Am 5. November wird in den USA gewählt. Im Fokus steht dabei das Duell um die Präsidentschaft: Kamala Harris versus Donald Trump.

Doch auch abseits davon stehen an diesem Tag wichtige Wahlen an. Denn in den USA ist es üblich, am Wahltag nicht nur über das Amt des Präsidenten abzustimmen, sondern über eine ganze Reihe an politischen Ämtern sowie Gesetzen.

Ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen am Wahltag:

Präsidentschaftswahl

Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris um das Amt des 47. Präsidenten der USA. Harris, die Kandidatin der Demokraten, wäre bei einem Wahlsieg die erste Präsidentin in der fast 250-jährigen Geschichte der USA. Lesen Sie hier mehr zu Harris.

Der umstrittene Republikaner Trump wäre hingegen erst der zweite Präsident mit zwei nicht aufeinanderfolgenden Amtszeiten. Davor war das nur Grover Cleveland 1892 gelungen. Lesen Sie hier mehr zum Werdegang von Trump.

Die Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Kandidaten voraus, das sich wahrscheinlich in einer Handvoll der sogenannten Swing States entscheiden wird. Sieben Staaten stehen in diesem Jahr im Fokus: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania im Nordosten, Georgia und South Carolina im Südosten und Nevada und Arizona im Südwesten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wie handlungsfähig der künftige US-Präsident oder die künftige US-Präsidentin ist, hängt allerdings von zwei weiteren Gremien ab: dem Senat und dem Repräsentantenhaus, die gemeinsam den Kongress bilden.

Senatswahl

Derzeit haben die Demokraten die Mehrheit im Senat – allerdings mit 51 von 100 Sitzen nur eine äußerst knappe. Doch selbst bei 50 zu 50 Sitzen hätten die Demokraten derzeit einen Vorteil: Denn das Zünglein an der Waage ist Kamala Harris, die als Vizepräsidentin auch die Präsidentschaft des Senats innehat. Herrscht ein Gleichstand, beispielsweise durch Krankheitsfälle, zählt ihre Stimme bei Abstimmungen mit.

Am Wahltag nun werden 34 der 100 Posten neu bestimmt – genug also, um die Machtverhältnisse neu zu ordnen. Und vieles deutet darauf hin, dass die Demokraten ihre Mehrheit verlieren könnten.

Momentan führen die demokratischen Kandidaten in Ohio, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada und Pennsylvania. Die Republikaner führen indes die Umfragen in Montana, Nebraska und Texas an.

Zwar sehen die Umfragen für einen großen Teil einen klaren Sieg für die Kandidaten der Partei voraus, die derzeit den Sitz innehat. In West Virginia aber verlieren die Demokraten ziemlich sicher ihren Posten: Derzeit hat diesen Joe Manchin inne, der erst bei den Demokraten und dann unabhängig war, aber zum demokratischen Lager zählte.