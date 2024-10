Das US-Justizministerium warnt Elon Musk wegen seines Gewinnspiels. Kamala Harris attackiert Donald Trump. Alle Informationen im News-Blog.

Bill Gates spendet Harris-Kampagne offenbar Millionen

6.49 Uhr: Der US-Milliardär und Unternehmer Bill Gates soll 50 Millionen Dollar an eine gemeinnützige Organisation gespendet haben, die die Kandidatur von Kamala Harris unterstützt. Das berichtet unter anderem die "New York Times". "Diese Wahl ist anders", soll Gates dazu gesagt haben. Der Gründer von Microsoft hat sich in der Vergangenheit vor Wahlen nicht öffentlich positioniert. Drei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen der "New York Times": "Die Spende sollte geheim bleiben."

Preise für Wähler: US-Justizministerium warnt Musk

6.37 Uhr: Das US-Justizministerium hat Elon Musks politische Lobbygruppe vor möglichen Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit einem Millionengewinnspiel gewarnt. Das erfuhr der US-Sender CNN. Musks politisches Aktionskomitee "America PAC" verlost in umkämpften Bundesstaaten jeden Tag eine Million US-Dollar an registrierte Wähler. Bedingung ist, dass die Wähler eine Petition zur Unterstützung des ersten und zweiten Zusatzes der US-Verfassung unterzeichnen. Sie beinhalten etwa das Recht auf freie Meinung sowie das Recht, sich zu bewaffnen.

Dies soll die Unterstützung für Donald Trump fördern und Wähler zur Registrierung motivieren, hieß es von Musks Seite. Experten äußerten jedoch Bedenken, dass diese Aktion gegen Bundesgesetze verstoßen könnte, da es verboten ist, Geld für die Registrierung zu zahlen. Eine Stellungnahme von Musk oder Vertretern seiner Lobbygruppe liegt nicht vor. Der Tech-Milliardär unterstützt den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Harris: "Ich bete jeden Tag"

5.18 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris betet nach eigenen Angaben täglich. "Ich bete jeden Tag, manchmal zweimal am Tag", sagte die Demokratin bei einer CNN-Bürgerstunde am Mittwochabend (Ortszeit). Sie sei im Glauben an einen liebenden Gott erzogen worden und lebe ihren Glauben, indem sie überlege, wie sie anderen helfen könne. Dieser Grundsatz leite auch ihre Arbeit.

Moderator Anderson Cooper hatte Harris auf einen Bericht angesprochen, wonach sie nach dem Rückzug Joe Bidens aus dem Präsidentenrennen zunächst einen Pastor anrief. "Ich brauchte diese spirituelle Art von Verbindung. Ich brauchte diesen Rat. Ich brauchte ein Gebet", berichtete sie über das Gespräch mit Pastor Amos Brown von ihrer Baptistengemeinde in San Francisco.

WSJ-Umfrage: Trump in Wählergunst knapp vor Harris

4.47 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump liegt laut einer aktuellen Umfrage im Rennen um das Weiße Haus knapp vor der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des "Wall Street Journal" würden 47 Prozent der Befragten für den Republikaner stimmen, während Harris auf 45 Prozent käme. Der Vorsprung liegt innerhalb der Fehlertoleranz von 2,5 Prozentpunkten, weshalb das Rennen als praktisch ausgeglichen betrachtet werden kann. Die Erhebung wurde vom 19. bis 22. Oktober unter 1.500 registrierten Wählern durchgeführt.

US-Vizekandidat Walz stimmt mit Sohn vorzeitig ab

0.09 Uhr: Tim Walz, der demokratische Kandidat für das Amt des US-Vizepräsidenten, hat gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Sohn Gus, einem Erstwähler, seine Stimme für die Präsidentschaftswahl abgegeben. Die beiden gingen im Bundesstaat Minnesota, wo Walz Gouverneur ist, am Mittwoch (Ortszeit) gemeinsam in ein Wahllokal. Dort nutzten sie die Möglichkeit, bereits vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November zu wählen: Sie füllten ihre Stimmzettel aus, gaben sie nacheinander ab und sich dann gegenseitig ein High-Five, wie auf Videos zu sehen war.