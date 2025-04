US-Präsident Donald Trump gibt sich hinsichtlich der Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine optimistisch. "Sie stehen kurz vor einer Einigung, und die beiden Seiten sollten sich nun auf sehr hoher Ebene treffen, um die Sache "zu Ende zu bringen"", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social kurz nach seiner Landung in Rom . In den "meisten wichtigen Punkten" sei man sich einig, so Trump. Der Republikaner forderte ein sofortiges Ende des "Blutvergießens".

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte sich am Freitag erneut in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Putin und Witkoff waren am Freitag in Moskau zu ihrem vierten Treffen seit Trumps Amtsantritt im Januar zusammengekommen. Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete das dreistündige Gespräch als "konstruktiv und sehr nützlich". Demnach wurde "die Möglichkeit einer Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Vertretern der Russischen Föderation und der Ukraine" besprochen.