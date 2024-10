Trump-Kampagne offenbar von Hackerangriff betroffen

Sie sprach von Situationen, in denen Frauen gezwungen würden, über Bundesstaatsgrenzen hinweg zu reisen, nur um Zugang zu einem notwendigen Medikament oder einem Termin in einer Klinik zu erhalten. Obama betonte in diesem Kontext die Bedeutung der körperlichen Selbstbestimmung: "Wir sind mehr als nur Gebärmaschinen." An Frauen, deren Meinung möglicherweise im eigenen Umfeld nicht viel Gehör fände, appellierte sie: "Eure Wahlentscheidung ist eure Privatangelegenheit."

Trump: Kein Grund zu denken, dass Mars kein Leben hätte

0.10 Uhr: Im Gespräch mit dem amerikanischen Podcaster Joe Rogan hat Donald Trump sich zu möglichen Besuchen von Außerirdischen geäußert. Es gebe ein großes Interesse daran, sagte er. Gefragt, was er darüber wisse, sagte er: "Eine Menge". "Ich muss ehrlich sein, ich war nie ein Gläubiger ... [Aber] ich habe Jet-Piloten interviewt, die solide Menschen waren, perfekt. Ich meine, großartige Piloten, großartig in allem. Und sie sagten, wir hätten Dinge gesehen, die sehr seltsam waren, wie eine runde Kugel. Aber es war kein Komet oder Meteor, es war etwas, das viermal schneller war als eine F-22, ein sehr schnelles Flugzeug", sagte Trump. Gefragt, ob er an Leben aus dem All glaube, sagte er: "Es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben. Ich meine, es gibt keinen Grund zu denken, dass Mars und all die Planeten kein Leben hätten."

Der Podcast von Joe Rogan ist einer der meistgehörten in den USA. Die Episoden dauern eine bis zu mehreren Stunden, seine Gäste sind Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Kunst und Kultur. Manche seiner Interviewpartner wie der Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der Mitbegründer der rechten Miliz Proud Boys Gavin McInnes und Elon Musk sind umstritten.

Michelle Obama mit erstem öffentlichen Auftritt im Wahlkampf

21.53 Uhr: Gut eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl tritt die prominente Demokratin Michelle Obama erstmals öffentlich an der Seite von Kamala Harris auf. Die Frau des ehemaligen Präsidenten Barack Obama und die amtierende Vizepräsidentin wurden am Samstag zu einer Wahlveranstaltung in Michigan erwartet. Der Bundesstaat an den Großen Seen mit der Form eines Fäustlings ist einer der sieben sogenannten Swing States, die für den Sieg am 5. November entscheidend sein dürften. Ihr Auftritt wurde in Kalamazoo erwartet. Etwa 200 Kilometer davon entfernt wurde Harris' republikanischer Gegenspieler Donald Trump in Novi, einem Vorort der Autostadt Detroit, erwartet.