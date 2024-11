Der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kovalenko führte im Gespräch mit der "New York Times" am Sonntag diesen Gedanken noch etwas weiter aus: "Donald Trump ist völlig unberechenbar – sowohl im negativen als auch im positiven Sinne." Der Republikaner könne unvorhersehbar die Hilfe für die Ukraine vollständig blockieren. "Oder er könnte ebenso unvorhersehbar beschließen, der Ukraine Unterstützung zu gewähren, die weder Biden noch Harris jemals in Betracht ziehen würden."

Selenskyj appelliert an Trumps Eitelkeit

Die ukrainische Führung wird nun wohl versuchen, strategisch zwei Eigenschaften Trumps für sich zu nutzen: seine Suche nach wirtschaftlichem Profit und sein riesiges Ego. Es ist kein Zufall, dass Selenskyj dem Westen kürzlich die gemeinsame Nutzung von ukrainischen Rohstoffen versprach.

Im Jahr 2022 schätzte das kanadische Beratungsunternehmen Secdev den Gesamtwert aller Bodenschätze der Ukraine, darunter Kohle, Gas und Öl, auf 26 Billionen US-Dollar. Außerdem finden sich in der Ukraine strategische Ressourcen – darunter etwa sieben Prozent der weltweiten Titanreserven und 500.000 Tonnen Lithium, das für Batterien für Elektroautos unverzichtbar ist. Wenn die USA und der Westen nichts unternehmen, könnten diese Putin zufallen. Russland soll in den besetzten ukrainischen Gebieten bereits begonnen haben, ebendiese zu fördern.

Daneben appellierte der ukrainische Präsident an Trumps Eitelkeit. Er warnte ihn, dass er riskiere, als "Verliererpräsident" abgestempelt zu werden, wenn er zulasse, dass Russland den Krieg gewinnt. Trump könne vielleicht einen Waffenstillstand vermitteln, sagte Selenskyj, aber Putins bisherige Bilanz lasse darauf schließen, dass Moskau diesen letztlich brechen und weiter in die Ukraine vordringen werde, was den US-Präsidenten "sehr schwach" erscheinen ließe. Ob Selenskyjs Vorstöße Trump tatsächlich beeinflussen können, ist unklar.

Putin wittert nun seine Chance. Auch traditionell steht der Machtapparat in Moskau den Republikanern in den USA offener gegenüber als den Demokraten. Trumps Ankündigung, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, kommentierte man in Moskau mit Skepsis, man sehe Trumps Anstrengungen aber durchaus positiv. Viel Zurückhaltung für den Kreml, der sonst kaum mehr auf diplomatische Töne Richtung Washington setzt.

Doch auch für Putin ist Trump eine Gefahr und eine Chance zugleich. Denn der russische Präsident würde in eine Falle laufen, würde er sich nun öffentlich hinter den Republikaner stellen, und Trump dann nach einem Wahlsieg die Ukraine noch mehr unterstützen, als Biden es getan hat.