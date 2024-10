Putin holt tief Luft

Darüber hinaus offenbart sich ein riesiges Dilemma, das aktuell immer sichtbarer wird. In einigen westlichen Staaten erhöhen die Bevölkerungen und russlandfreundlichen Parteien den innenpolitischen Druck auf die Regierungen, dass dieser Krieg möglichst bald ein Ende findet. Das Problem: Ein Kriegsende liegt nicht in ihrer Hand, denn Wladimir Putin möchte weiterkämpfen, weil er natürlich auch die gegenwärtige Schwäche des Westens sieht.

Der russische Präsident holt tief Luft und geht noch immer davon aus, dass er den längeren Atem hat. Dieser Plan könnte tatsächlich aufgehen, was wiederum damit zu tun hat, dass sich viele westliche Demokratien momentan in einer politischen Phase der Defensive befinden.

Westliche Demokratien in der Defensive

Innenpolitische Lage ist kompliziert

Deswegen sehen es Experten als durchaus wahrscheinlich, dass Biden in Berlin versuchen wird, ein Stück Verantwortung für die Ukraine an die Europäer abzugeben. Aber auch das ist ein Problem.

Denn auch die zentralen Führungsmächte innerhalb der Europäischen Union sind innenpolitisch in einem desolaten Zustand. In Deutschland rettet sich die Ampel noch in das letzte Jahr der Legislatur, der Bundestagswahlkampf 2025 wird bald beginnen. In einer Zeit, in der Deutschland wirtschaftlich angeschlagen ist und in der sich die Bundesregierung nur schwer auf einen Haushalt verständigen kann, sind keine großen Sprünge bei der Unterstützung der Ukraine wahrscheinlich.