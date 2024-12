Corona

Rettungsaktion in Thailand

Im Juni 2018 kam es in Thailand zu einem Höhlenunglück, bei dem zwölf Mitglieder einer Fußballmannschaft zwischen 11 und 16 Jahren zusammen mit ihrem Trainer durch eine Überflutung in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen wurden. Musk bot ein kleines U-Boot an, um damit die Jungs zu befreien.

Der Profitaucher Vern Unsworth, der die Unglücksstelle kartografierte, hielt von dem Vorschlag wenig, das U-Boot sei für die Höhle zu unflexibel, würde es kaum 50 Meter hinein schaffen. Musks Angebot sei nichts weiter als ein PR-Stunt. Daraufhin teilte Musk auf damals noch Twitter aus: Er habe Unsworth nie in der Nähe der Höhle gesehen und schob hinterher: "Sorry pedo guy, you really did ask for it." Zu Deutsch bezeichnete er den Taucher also ohne weitere Erklärung als Pädophilen.