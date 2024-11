Die Lieferung der umstrittenen Landminen, die in mehr als 160 Ländern verboten sind, erfolgt auf Bitten Kiews. Bei den Minen handelt es sich um "nicht-persistente" Modelle mit kurzer Lebensdauer, die laut der US-Regierung keine langfristige Gefahr für Zivilisten sein sollen. Das neue Paket stellt eine deutliche Aufstockung im Vergleich zu früheren Hilfslieferungen dar. Biden will die im Rahmen der sogenannten Presidential Drawdown Authority (PDA) bereits bewilligten Mittel in Höhe von vier bis fünf Milliarden Dollar voraussichtlich noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar einsetzen.

Trumps neuer Regierungsberater Elon Musk machte sofort Stimmung gegen Bidens Plan. Auf seiner Plattform X schrieb Musk: "Das ist nicht in Ordnung." Seine Unterstützer polterten daraufhin gegen die aktuelle US-Regierung und ergingen sich teils in Beschimpfungen. Musk kommentierte: "Unterstützung für den ewigen Krieg".

Trump beantragt Annullierung von Strafe in Höhe von 464 Millionen Dollar

0 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat beantragt, dass die wegen geschäftlicher Betrügereien gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 464 Millionen Dollar annulliert wird. In einem von US-Medien veröffentlichten Brief an die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte Trumps Anwalt John Sauer mit Blick auf Trumps bevorstehende zweite Amtszeit, die Rücknahme dieser Strafe würde dem "übergeordneten Wohl" des Landes dienen.

Trump war in einem Zivilprozess in New York für schuldig befunden worden, über Jahre hinweg die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums künstlich aufgebläht zu haben, um so von Banken und Versicherungen günstige Konditionen zu bekommen.