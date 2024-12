Kopiert News folgen

Donald Trump will die Briefwahl abschaffen. New Yorks Bürgermeister schließt einen Lagerwechsel nicht aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump will das US-Wahlrecht verändern

22.10 Uhr: Donald Trump hat angekündigt, die Art und Weise, wie die Wahlen in den USA durchgeführt werden, zu ändern: "Wir müssen die Dinge in diesem Land in Ordnung bringen, einschließlich der Wahlen", sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Long Island. "Wir werden Dinge tun, die schon seit langem nötig sind", sagte er. "Und wir werden uns mit den Wahlen befassen".

Er prangerte ein kürzlich in Kalifornien verabschiedetes Gesetz an, das es den lokalen Behörden verbietet, von den Wählern die Vorlage eines Ausweises zu verlangen, wenn sie an der Wahlurne ihre Stimme abgeben. Er wolle Wahlzettel, Abstimmung an einem Tag, und dass Wähler sich identifizieren sowie einen Nachweis ihrer Staatsbürgerschaft bringen müssen. Der Republikaner hatte sich bereits zuvor gegen die Briefwahl ausgesprochen.

Wechselt New Yorks Büergmeister das Lager?

22 Uhr: Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, ein Demokrat, will einen Wechsel zu den Republikanern nicht ausschließen. Adams war von 1995 bis 2002 Mitglied der GOP und wurde während eines Auftritts gefragt, ob er in die Partei zurückkehren würde. Er schloss diese Möglichkeit nicht aus: "Ich bin ein Teil der amerikanischen Partei", antwortete er. "Ich liebe dieses Land." Im Präsidentschaftswahlkampf war Adams aufgefallen, weil er Donald Trump kaum kritisiert hatte.

Trump benennt weitere Behördenchefs

4.55 Uhr: Donald Trump will den Chef des Grenzschutzes aus seiner ersten Amtszeit, Rodney S. Scott, zum Beauftragten für Zoll und Grenzschutz ernennen, der übergeordneten Behörde. Trump hatte im Wahlkampf ein schnelles Durchgreifen an der Grenze und das größte Abschiebeprogramm seit Menschengedenken versprochen, wenn er nächsten Monat sein Amt antritt. Der designierte Präsident ernannte außerdem Caleb Vitello, einen hochrangigen Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde, zum amtierenden Direktor der Behörde.

Bericht: Biden könnte Trump-Kritiker vorsorglich begnadigen

3.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden und seine Berater erwägen, vorsorgliche Begnadigungen für führende Persönlichkeiten seiner Administration und Kritiker des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auszusprechen. Das berichten die "New York Times" und "Politico". Ziel sei es, potenzielle Vergeltungsmaßnahmen durch eine mögliche Trump-Administration abzuwehren. Zu den möglichen Begünstigten zählen Dr. Anthony Fauci, der die Covid-19-Bekämpfung leitete, der pensionierte General Mark A. Milley, der Trump öffentlich kritisierte sowie der künftige Senator Adam Schiff und die ehemalige Kongressabgeordnete Liz Cheney, beide prominente Trump-Gegner. Stabschef Jeff Zients und Rechtsberater Ed Siskel sollen erste Gespräche führen, um die Rechtslage zu klären, heißt es.

Die Idee von präventiven Begnadigungen ist rechtlich unklar. Laut "New York Times" sehen Rechtsprofessoren diese aber durch die Verfassung gedeckt. Bidens Vorgehen steht unter besonderer Beobachtung, nachdem er kürzlich seinen Sohn Hunter Biden begnadigt hatte. Gleichzeitig hatte Trump angekündigt, Unterstützer des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 zu begnadigen.

Trump benennt Botschafter für China