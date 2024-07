Nach dem skandalösen "Wolfsgruß"-Jubel der türkischen Nationalmannschaft kommt nun Präsident Erdoğan nach Deutschland. Was ist zu erwarten?

Der Aufschrei war groß, nachdem der türkische Nationalspieler Merih Demiral am Dienstag nach dem EM-Sieg gegen Österreich den sogenannten Wolfsgruß in Richtung der türkischen Fans gezeigt hatte. Der "Wolfsgruß" ist ein Zeichen der rechtsextremen, nationalistischen türkischen Bewegung "Graue Wölfe", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.