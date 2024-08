Aktualisiert am 17.08.2024 - 18:51 Uhr

Deutschland ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Künftig soll dafür aber wohl weniger Geld aus dem Bundeshaushalt kommen – und mehr aus einer anderen Quelle.

Die Bundesregierung hat wohl beschlossen, keine neuen Hilfszahlungen für die Ukraine bereitzustellen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Bereits bewilligtes Material werde weiterhin geliefert, jedoch sollen zusätzliche Anträge aus dem Verteidigungsministerium auf Wunsch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr genehmigt werden. Allerdings schreibt die "Bild am Sonntag" unter Berufung aus Informationen aus dem Finanzministerium, die Bundesregierung könne nun doch neue Hilfszahlungen für die Ukraine bereitstellen.

Dem "FAS"-Bericht zufolge sei Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am 5. August per Brief über die Entscheidung informiert worden, die Ukraine-Gelder zu kappen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) übermittelte die Nachricht und betonte, dass neue Maßnahmen nur dann umgesetzt werden dürfen, wenn eine Finanzierung gesichert ist. Dabei solle sichergestellt werden, dass die festgelegten Obergrenzen eingehalten werden.