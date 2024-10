Aktualisiert am 14.10.2024 - 15:40 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Russischer Anschlag auf Flugzeug in Leipzig wohl knapp verhindert

Brandsatz ging am Flughafen los

Im Bundestag berichten die Chefs der Nachrichtendienste von Aktivitäten russischer Geheimdienste. Ein besonders gefährlicher Sabotagefall war demnach der Sprengsatz in einem Paket.

Bei einem mutmaßlich von Russland initiierten Brand eines Luftfrachtpakets ist Deutschland im Juli nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nur knapp an einem Flugzeugabsturz vorbeigeschrammt. Es sei nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Paket damals noch am Boden im DHL-Logistikzentrum Leipzig und nicht während des Fluges in Brand geraten sei, sagte Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang bei einer öffentlichen Befragung der deutschen Geheimdienste im Bundestag.