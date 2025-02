Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein neuer Bundestag ist gewählt, doch womöglich könnte der alte noch eine wichtige Entscheidung treffen. Dabei geht es um Milliardenbeträge für die Bundeswehr – und um ein brisantes Vorgehen.

Als er die Frage hört, muss Friedrich Merz kurz überlegen. "Das kann ich noch nicht beantworten", sagt er. Dann ein paar Worthülsen, die dem CDU-Chef noch etwas mehr Zeit zum Nachdenken geben. Schon bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Bundestagswahl muss der Bald-Kanzler sich mit kniffligen Problemen auseinandersetzen.

Es geht um mehr Geld fürs Militär und um die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag. Dort haben Linke und AfD nach der Wahl künftig eine Sperrminorität. Das könnte die Union daran hindern, beispielsweise ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr durchzubekommen. Denn dafür braucht es eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit.

Nach ein paar Sekunden löst Merz die unangenehme Situation so: Der 20. Deutsche Bundestag sei bis zum 24. März im Amt. "Das heißt also, wir haben jetzt noch vier Wochen Zeit, darüber nachzudenken." Er werde mit Sozialdemokraten, Grünen und FDP darüber sprechen. Zwischen den Zeilen heißt das: Merz zeigt sich bereit, noch schnell im "alten" Bundestag ein mögliches Sondervermögen zu beschließen oder eine Reform der Schuldenbremse – mithilfe der satten Mehrheit, die Union, SPD und Grüne vor der ersten Sitzung des 21. Bundestags noch haben.

Ein steiles Manöver, bei dem die Zeit drängt. Und das der CDU-Vorsitzende offenbar auch in den eigenen Reihen noch nicht wirklich besprochen hat. Immerhin hatte der sächsische Ministerpräsident erst wenige Minuten zuvor vorgeschlagen, man müsse mit Blick auf ein Sondervermögen gegebenenfalls auch Gespräche mit der Linken führen. Hinzu kommt, dass Merz vor der Wahl noch davon sprach, zunächst zu sparen, ehe man sich mit der Schuldenbremse befasse. Und brisant ist auch: Dem alten Bundestag sprechen viele nach der Wahl die Legitimität ab, unumstritten ist ein solches Vorgehen darum nicht.

Was jetzt auf einmal möglich erscheint

Nötig wird es, weil Deutschland und Europa absehbar ihre Verteidigungsausgaben drastisch erhöhen müssen, nachdem US-Präsident Donald Trump sinngemäß angekündigt hat: Für eure Sicherheit seid ihr in Europa künftig selbst verantwortlich. Auch den möglichen Frieden in der Ukraine sollen nach dem Willen der Amerikaner europäische Soldaten absichern.

Loading... Embed

Experten gehen davon aus, dass Europa deshalb in den nächsten zehn Jahren mehrere hundert Milliarden Euro zusätzlich fürs Militär ausgeben muss, um eine glaubwürdige Drohkulisse gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin aufzubauen. Deutschlands Problem dabei: Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form verhindert solche Mega-Investitionen auf Pump, will man nicht zugleich im großen Umfang an anderer Stelle bei den Staatsausgaben sparen. Und das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr, das die Ampel nach Russlands Überfall auf die Ukraine gemeinsam mit der Unionsfraktion im Grundgesetz verankert hat, ist 2028 aufgebraucht.

Deshalb also jetzt der Schritt von Merz. Deshalb diskutiert Berlin nun über die Frage: Neues Sondervermögen für die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei, so wie es CDU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei andeutet? Schuldenbremse-Ausnahme für den Wehretat, wie es sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorstellen kann? Oder gar die ganz große Reform, um auch Kredite etwa für Klimaschutzausgaben zu ermöglichen, wie es die Grünen wollen?

SPD zeigt sich offen – hat aber Fragen

Beim absehbaren Koalitionspartner der Union ist man offen für Gespräche – allerdings drängt man bei der SPD eher auf eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse und nicht nur auf ein Sondervermögen. Die Genossen sehen Deutschland in einer tiefen Strukturkrise, die nur mit umfassenden Investitionen und einem erweiterten Kreditrahmen des Staates überwunden werden kann. Also: mehr Geld auf Pump für Infrastruktur, Digitales, Bildung und vieles mehr. Dafür braucht es in ihren Augen eine umfassende Lockerung der starren Schuldenregeln.