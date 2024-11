Scharfe Kritik an SPD-Politiker

Als ukrainischer Botschafter in Deutschland war Andrij Melnyk bekannt für klare Ansagen. Die Debatte hierzulande verfolgt er offenbar weiter aufmerksam.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich steht nach seiner Rede im Bundestag zur Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine stark in der Kritik. Mit seinen Aussagen über ein mögliches Kriegsende zog er scharfe Reaktionen auf sich. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, meldete sich auf der Plattform X zu Wort und schrieb: "Dieser Typ war und bleibt der widerlichste deutsche Politiker. Für immer und ewig."