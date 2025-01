Radikale Thesen in US-Interview

AfD-Chefin Alice Weidel äußerte sich in einem Interview drastisch zu Deutschlands Beziehungen zu den USA. Dabei nutzt sie ein bei Reichsbürgern beliebtes Motiv.

AfD-Chefin Alice Weidel hat sich in einem Interview mit der US-Zeitschrift "The American Conservative" in drastischen Worten geäußert. Deutschland sei laut Weidel faktisch "eine Kolonie" der USA, die kein Recht habe, eigenständige Entscheidungen über ihre Energiepolitik oder Außenpolitik zu treffen. Sie sieht darin eine Fortsetzung der Abhängigkeit Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.