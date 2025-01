Die AfD setzt bei Donald Trump in der Ukraine auf "Zuckerbrot und Peitsche" – wenn nötig sogar mit mehr Waffen, so ein Sprecher bei "Hart aber fair". Karl Lauterbach ist empört.

Donald Trump regiert wieder im Weißen Haus und klar ist: Die Welt ist unberechenbarer geworden. "Es ist ihm alles zuzutrauen", meinte der "Spiegel"-Journalist Markus Feldenkirchen am Tag von Trumps Amtseinführung bei "Hart aber fair". Das könne allerdings auch bedeuten: Nicht weniger, sondern beispielsweise doppelt so viele Waffen für die Ukraine . Das stieß ausgerechnet beim AfD-Vertreter auf Zustimmung.

Der hatte zuvor gewarnt, in der Ukraine die Macht des Stärkeren regieren zu lassen und das Schicksal des Landes vorrangig in die Hände der USA und Russlands zu legen. "Ja, es ist eine Politik der Stärke und es hat mit Macht zu tun, Herr Lauterbach, und dem haben wir uns zu stellen", entgegnete Lucassen.

"Donald Trump emanzipiert sich quasi von dem, was wir denken, was wichtig und relevant ist", sagte Feldenkirchen. Trump suche sich seine Ansprechpartner aus und in Europa sei das Meloni. Der Journalist, der Trumps ersten Wahlkampf in den USA begleitet hatte, warf der Bundesregierung vor, Trump falsch angegangen zu sein.