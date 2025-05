Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Unterstützung Deutschlands für die Stärkung und Verteidigung Europas zugesagt. Als Friedensprojekt nach innen sei Europa erfolgreich gewesen, sagte der CDU-Politiker in Anspielung auf vergangene Kriege in Europa bei der Verleihung des Internationalen Karlspreises an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Aachen. Nun müsse Europa zum Friedensprojekt auch nach außen werden.