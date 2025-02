Am 23. Februar wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Dabei kommt man an zwei Begrifflichkeiten nicht vorbei: Prognosen und Hochrechnungen.

Bei Wahlen bemühen sich Wahlforscher ein so schnelles Ergebnis wie möglich zu liefern. Dafür bedienen sie sich an zwei wichtigen Instrumenten: Prognosen und Hochrechnungen. Sie sollen bereits bevor das endgültige Ergebnis feststeht, den Ausgang der Wahlen möglichst genau hervorsagen.

Was ist eine Prognose und wann wird sie veröffentlicht?

Die Prognosen am Wahlabend basieren auf Nachwahlbefragungen, die an dem Wahltag durchgeführt werden. Diese Umfragen ermitteln die politische Stimmung in der Bevölkerung und versuchen, basierend auf diesen Daten ein wahrscheinliches Ergebnis vorherzusagen. Die Wahlprognosen in Deutschland werden erhoben von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF und von Infratest dimap für die ARD erhoben und am Wahlabend um 18 Uhr veröffentlicht.