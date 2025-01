Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die FDP kämpft um den Wiedereinzug in den Bundestag. Parteichef Lindner gibt sich vor dem Dreikönigstreffen optimistisch, doch bei den Liberalen denken viele längst nach über das Schreckensszenario "Apo".

Wenn Christian Lindner am Montagvormittag die Bühne des Stuttgarter Opernhauses betritt, dürfte zunächst alles ganz normal wirken: Der FDP-Chef wird – ein Mikro an der Wange – frei reden, vermutlich eine ganze Stunde lang. Er wird von einem Aufbruch sprechen, von den politischen Herausforderungen und von den Chancen, die das neue Jahr bereithält. Wer nur mit einem Ohr zuhört, wird sich vermutlich denken: das Übliche.

Tatsächlich aber ist beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in diesem Jahr wohl vieles anders als sonst. Vor allem die Stimmung dürfte eher angespannt sein, nervös und kaum gelöst und locker.

Die FDP steht vor Beginn der heißen Wahlkampfphase mit dem Rücken zur Wand. Die vorgezogenen Neuwahlen Ende Februar, an deren Eintritt die Partei einen nicht unerheblichen Anteil hat, verheißen für Lindner und seine Leute nichts Gutes. Auch wegen der Diskussion um das "D-Day-Papier" hat die FDP als einzige Ex-Ampelpartei vom Regierungsbruch nicht profitiert. Stand heute pendelt sie in Umfragen zwischen 3 und 5 Prozent, mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, so viel ist klar, wird es extrem knapp. Was macht das mit der Partei – und was heißt das auch für Lindner selbst?

Schreckensszenario "Apo"

Wer sich dazu bei den Liberalen umhört, bekommt zwei Antworten. Die erste ist in Kurzform nicht mehr als eine Durchhalteparole: Wird schon noch, keine Panik, wir holen auf, wir haben schon ganz anderes geschafft. Und überhaupt, bis zum 23. Februar kann noch ganz viel passieren.

Die zweite Antwort lässt sich nicht ganz so bündig zusammenfassen. Immerhin aber kann man das Szenario, um das sie sich dreht, abkürzen: "Apo", Außerparlamentarische Opposition – zwei Worte, die den liberalen Super-GAU beschreiben, den Fall, in dem es mit der Fünfprozenthürde nicht klappt. In dem die FDP nach der Wahl raus ist aus dem Bundestag.

Die Antwort kommt auf Nachfrage eher an der Basis und in der dritten und vierten Reihe von Partei und Bundestagsfraktion zur Sprache, klingt aber bei allen recht ähnlich. "Dann steht alles zur Diskussion", sagt einer aus dem Innern der Partei im Gespräch mit t-online. "Dann war's das für Christian Lindner, dann braucht es nicht nur neue Ideen, sondern auch neue Gesichter an der Spitze", ein anderer.

Dass so etwas niemand öffentlich kundtut, versteht sich von selbst. Wer jetzt schon laut über eine Zeit nach Lindner nachdenkt, gefährdet nicht nur die Mission Wiedereinzug, sondern womöglich auch die eigene Karriere, sollte am Wahlabend doch die 5 vor dem Komma stehen.

Wer könnte dem Parteichef folgen?

Zur Ehrlichkeit an dieser Stelle gehört darum: Wirklich infrage stellt – noch – niemand den Parteichef, auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Zu wichtig ist er als Zugpferd, zu groß sein rhetorisches Talent. Der "Spiegel" beschrieb Lindner unlängst treffend als "too big to fail" für die Partei. Dazu passen Sätze wie diese, die so oder so ähnlich viele Liberale über ihren Chef äußern: "Mit Christian Lindner wird der Wahlkampf schon schwer, ohne ihn aber brauchen wir gar nicht anzutreten."

Umgekehrt allerdings wäre es auch gelogen, zu behaupten, dass sich niemand fragt, wie es weitergeht, sollte die Mission – und damit auch Lindner – scheitern. Also: Was kommt, wenn er geht? Und: Wer?

Gänzlich ungewohnt sind solche Überlegungen nicht für die Liberalen. Das Jahr 2013, als die FDP erstmals seit Gründung der Bundesrepublik aus dem Bundestag ausschied, ist für viele noch sehr präsent. Damals, mit gerade einmal 34 Jahren, war es Lindner, der die Trümmer der Partei zusammenkehrte, den Vorsitz von Philipp Rösler übernahm und die FDP gefühlt im Alleingang wieder aufbaute. 2017 führte er sie aus der Apo mit 10,7 Prozent zurück ins Parlament.

Lindner hinterlässt große Fußstapfen