In Österreich scheiterten nach dem Aus der Neos allerdings auch die Zweier-Verhandlungen zwischen Konservativen und Sozialdemokraten, die trotzdem eine knappe Mehrheit gehabt hätten. Droht Deutschland also doch eine Unregierbarkeit, wenn sich Union und SPD nicht einigen können? Die Chancen dafür schätzen die Experten als gering ein, insbesondere weil die Union keine richtige Alternative als Notlösung in der Hinterhand hat. "Die anderen Parteien sind im Grunde dazu verdammt, sich zusammenzufinden", verdeutlicht Decker.

Zudem weisen die Parteien in Österreich teils ein anderes Profil auf als ihre Schwesterparteien in Deutschland. "Die SPÖ war in Österreich zuletzt in der Opposition und hat sich unter dem Parteichef Andeas Babler zunehmend nach links orientiert", sagt Decker. Der ehemalige Marxist steht für Umverteilung, 32-Stunden-Woche und Vermögensbegrenzung. Die SPD dagegen komme aus einer Regierung und habe sich in der Mitte positioniert: Sie könne sich kaum so weit nach links bewegen, dass eine Regierung unmöglich wird.

Grüne als sicherere Lösung?

Aber selbst dann gäbe es noch eine mögliche Alternative. Schließlich ist eine Koalition zwischen Union und Grünen unter Umständen möglich. Und an Habecks Partei dürfte es wohl kaum scheitern, glaubt Grotz. "Die Grünen sind staatspolitisch sehr verantwortungsbewusst und unglaublich anpassungsfähig." Ein Beispiel sei der Wandel der Ausrichtung hinsichtlich der Verteidigung. Habecks jüngste Forderung nach Verteidigungsausgaben in Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei vor vier Jahren noch undenkbar gewesen.

Trotz aller Gemeinsamkeiten ist Deutschland also noch weit von österreichischen Verhältnissen entfernt. Was hat es dann mit Habecks Warnung auf sich? Wohl auch etwas Eigenwerbung, vermutet Experte Frank Decker: "Habeck thematisiert die Situation natürlich auch, weil er ein Interesse daran hat, die Grünen in der Regierung zu halten."