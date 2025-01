Ines Schwerdtner auf dem Linken-Bundesparteitag in Berlin: Die Co-Parteichefin hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz schwere Vorwürfe gemacht. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Linke unterstellt der Union, nach der Bundestagswahl notfalls auch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wolle den Sozialstaat "kurz und klein schlagen", sagte die Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner bei einem Parteitag in Berlin. "Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er es am Ende auch mit der AfD durchsetzen wird, ganz egal, was er vor der Wahl behauptet."