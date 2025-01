Der Wahlkampf zur Bundestagswahl geht in die heiße Phase. Die Union muss dabei einen Rückschlag hinnehmen: Nach mehr als einem halben Jahr rutscht sie in einer Insa-Umfrage unter 30 Prozent.

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl ist die Union in einer Insa-Umfrage unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Wie das Institut für die "Bild am Sonntag" (Bams) ermittelte, stehen CDU/CSU jetzt bei 29 Prozent – das ist ein Punkt weniger als in der Umfrage vom Samstag vergangener Woche. Zuletzt unterschritt die Union bei Insa die 30-Prozent-Marke im April 2024.

Zweitstärkste Kraft bleibt in der neuen Umfrage die AfD mit 21 Prozent (minus ein Punkt). SPD (16 Prozent) und Grüne (13 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht 7 Prozent (plus ein Punkt), die Linke steht bei 4 Prozent (plus ein Punkt). Fünf Prozent der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen (minus ein Punkt). Die FDP erreicht mit fünf Prozent knapp die Hürde für den Einzug in den Bundestag (plus ein Punkt).