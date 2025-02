Das Hochamt des Parlamentarismus wird gern beschworen, wenn es im Bundestag um das große Ganze geht, um die Zukunft des Landes und die drängendsten Fragen seiner Menschen. In die Tiefe soll es dann gehen, um überzeugende Argumente und Gegenargumente. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht 2025 so aus: Die Redeschlacht über ein Gesetz zur Begrenzung der illegalen Migration am Freitag griff nicht tief. Sie ging nur bergab. Die Debatte war ein Debakel. Hoffentlich haben möglichst wenige Wähler sie gesehen. Bestenfalls keiner.

Denn was an diesem Freitag im Bundestag geschehen ist, diesem Hort der demokratischen Mitte, war Werbung für seine Ränder. Union, SPD, Grüne und Linke zerlegten sich selbst, einander und gegenseitig in einem ganz und gar unwürdigen Schauspiel. In den Hauptrollen: Erpresser, Egoisten, Eiferer.