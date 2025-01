CDU-Chef Merz verteidigt den umstrittenen Entwurf zum Zustrombegrenzungsgesetz – und verweist auf "tägliche Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu". Ist das tatsächlich so?

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat es verteidigt, den Entwurf zum Zustrombegrenzungsgesetz einzubringen. Am Nachmittag könnte der Entwurf mit Stimmen der AfD verabschiedet werden. Es gebe aus Sicht vieler Menschen Handlungsnotwendigkeit nach den Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg – auch wegen "täglich stattfindender Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu", so Merz.