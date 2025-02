"NZZ": SPD und Grüne sind unglaubwürdig

"de Volkskrant": Christdemokraten wollen härtere Migrationspolitik

Die Zeitung stellt jedoch klar, dass Merz keine Koalition mit der AfD auf Bundesebene anstrebe. Dennoch warnt sie vor einer möglichen Normalisierung solcher Zusammenarbeit: "In deutschen Medien äußern Experten Befürchtungen, wonach eine Zusammenarbeit auf regionaler Ebene Schule machen könnte." Besonders in Ostdeutschland, wo die AfD stark sei, wachse "die Versuchung für die CDU immer größer."

"La Stampa": Merz zahlt für eigene Fehler

"New York Times": Ein riskantes Glücksspiel – und eine krachende Niederlage

Die "New York Times" spricht von einem "außergewöhnlichen politischen Risiko" für Merz – einem, das nicht aufgegangen sei. "Der Mann, der lange als Favorit für das Amt des nächsten deutschen Kanzlers galt, ging in dieser Woche ein außergewöhnliches Risiko ein – sowohl für seine politische Zukunft als auch für die seit Langem bestehende Abgrenzung Deutschlands gegenüber politischem Extremismus. Es ging nicht so aus, wie er gehofft hatte."

Die Zeitung hebt hervor, dass Merz sich mit Unterstützung der AfD für eine härtere Migrationspolitik eingesetzt habe – ein Schritt mit gravierenden Folgen: "Am Freitag endete das Manöver in einer krachenden legislativen Niederlage für Herrn Merz, in Unstimmigkeiten innerhalb seiner eigenen Partei und in jubelnden Bekundungen neuer Legitimität seitens der AfD."