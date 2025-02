Aktualisiert am 09.02.2025 - 06:46 Uhr

Der Linke-Politiker Gregor Gysi hält eine Zusammenarbeit des Bündnisses Sahra Wagenknecht mit der AfD für möglich. Er denkt, dass vor allem sein ehemaliger Mitstreiter Oskar Lafontaine , Partner von Wagenknecht, dazu fähig sei, sagte er in einem Interview mit dem Münchner "Merkur". Lafontaine, der von der SPD zur Linkspartei und dann zum BSW wechselte, ist zwar Mitglied des Bündnisses, hat aber keine offizielle Funktion.

Doch für Gysi hat der ehemalige SPD-Minister Einfluss beim BSW und könnte für eine Annäherung an die AfD sorgen. "Das traue ich Oskar Lafontaine zu. Und Sahra hat mal gesagt: Der Höcke ist ein Rechtsextremer, aber die anderen sind konservativ-liberal", sagte der Linke-Politiker. Für ihn bereite Wagenknecht mit solchen Sätzen eine Zusammenarbeit mit der Rechtspartei vor. In Thüringen sei laut Gysi die Partei mit Björn Höcke zu extrem, aber in anderen Bundesländern sei eine Koalition denkbar, wenn die AfD gemäßigter auftrete.