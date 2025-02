Die IG Metall Bayern legt dem früheren Linken- und heutigen BSW-Politiker Klaus Ernst den Austritt aus der Gewerkschaft nahe. Grund für die Distanzierung sind Ernsts jüngste politische Entscheidungen und seine Zustimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz der Unionsfraktion. Im Schreiben an das Bundestagsbüro des Politikers, das von zahlreichen führenden Funktionärinnen und Funktionären der IG Metall Bayern unterzeichnet wurde, wird Ernsts Abstimmungsverhalten scharf kritisiert. Das Schreiben liegt t-online vor.

"Du hast dich mit Rassist*innen gemein gemacht", heißt es deutlich in dem Brief. Die IG Metall wirft Ernst vor, durch seine Entscheidungen die Normalisierung der AfD als politische Kraft weiter voranzutreiben.

Die Distanzierung ist brisant. Ernst nämlich ist seit jeher eng mit der Gewerkschaft verbunden. Lange saß er im Vorstand der IG Metall, galt als eine ihrer wichtigsten Stimmen in der Politik.

Die IG Metall Bayern bekräftigt in ihrem Schreiben ihre "unverrückbare" Haltung gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung. "Unsere Solidarität mit Migrant*innen stand nicht eine Sekunde zur Disposition", so die Unterzeichner. Kritisiert wird vor allem die populistische Rhetorik, die Geflüchtete zu Sündenböcken für soziale und wirtschaftliche Probleme mache, anstatt die politischen Versäumnisse in den Bereichen Wohnungsbau, Integration und soziale Gerechtigkeit zu thematisieren.