In den Tagen vor der Bundestagswahl nehmen die Kanzlerkandidaten der großen Parteien an diversen Wahlsendungen teil, um die Wähler in der Schlussphase des Wahlkampfes von sich zu überzeugen. Eine davon war am Donnerstagabend "Klartext" im ZDF , die mehr als fünf Millionen Zuschauer verfolgten.

"Die mit Abstand beste Wahlsendung"

Ingrid Regenstein meint: "Das Format brachte die im Wahlkampf relevanten Themen aus Bürgersicht und in deren Worten auf den Tisch. Es zeigte, welche Kandidaten sich intensiv mit den Anliegen der Bürger befasst haben. Die Haltungen, die sie einnehmen, wurden klar. In der direkten Abfolge konnte man die vier Kandidaten gut miteinander vergleichen. Besonders gefiel mir, dass engagierte und junge Menschen zu Wort kamen."

"Angenehm erfrischend"

Christian Michael schaltete zufällig ein, wurde dann aber angenehm überrascht, wie er mitteilt. "Das Format, in dem die Kontrahenten nicht miteinander, sondern mit dem Publikum diskutierten, war angenehm erfrischend. So entfiel das Gestreite und bis zur Unverständlichkeit ausufernde Durcheinanderreden. Selbst Frau Weidel war auf diese Weise sogar ein wenig unterhaltsam." Überzeugend fand der t-online-Leser unter den Gästen jedoch nur den Grünen-Politiker Robert Habeck.

Martina Kerns Favorit war hingegen der CDU-Vorsitzende: "Merz zeigte sich souverän. Scholz wirkte unehrlich, Habeck lebt ohnehin in einer anderen Welt und Weidel wurde von Anfang an so behandelt, als wäre sie nicht willkommen." In dem Zusammenhang kritisiert sie die in ihren Augen mangelhafte Gesprächsführung vonseiten der Moderatoren.