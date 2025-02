Erschüttert die Terrortat in München das Sicherheitsgefühl der Menschen? t-online hat Bürger auf der Straße gefragt. Die Meinungen gehen auseinander.

Nach Magdeburg und Aschaffenburg nun auch in München : Die Terroranschläge in Deutschland häufen sich. Erneut steht zur Debatte, welche Konsequenzen nun folgen müssen.

Der Anschlag spitzt die Debatte über die Sicherheit in Deutschland weiter zu. Nun ist es an den Wählern, sich für die Partei zu entscheiden, der sie eine Lösung der Probleme am ehesten zutrauen.