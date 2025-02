Sammlungsdirektor Dr. Manfred Wichmann sei bei der Sendung vor Ort gewesen und habe den Bierdeckel unmittelbar nach dem Ende der Ausstrahlung wieder in Empfang genommen, so Kemle weiter. Während der Sendung sei dem Team aber durchaus kurz der Schreck in die Glieder gefahren: "Hoffentlich ist ihm nichts passiert."

Das Haus der Geschichte sei aber trotzdem auch in Zukunft bereit, Exponate für TV-Sendungen zur Verfügung zu stellen. Am Ende hat die geschichtliche Bedeutung des Pappstücks sogar gewonnen: Durch Jauchs kurzen Fehlgriff stehe der Merz'sche Bierdeckel jetzt nicht mehr nur für die Steuerpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch für den Bundestagswahlkampf 2025, so Kemle erleichtert.