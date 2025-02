News folgen Artikel teilen

Die SPD hat erstmals seit Jahrzehnten das Direktmandat in Kiel verloren. Friedrich Merz will bis Ostern eine Regierung bilden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Knapp gescheitert an der Fünfprozenthürde – jetzt redet Wagenknecht

10.01 Uhr: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat den Einzug in den Bundestag um etwa 13.400 Stimmen verpasst. Parteichefin Sahra Wagenknecht dankt in der Bundespressekonferenz für das Vertrauen ihrer Wähler. "Noch nie hat es eine Partei beim ersten Anlauf in den Bundestag geschafft", sagt Wagenknecht. "Wir haben wie sonst nur noch die AfD Menschen mit niedrigen Einkünften erreicht."

Es habe Wegmarken gegeben, an denen das BSW Wähler verloren habe, so Wagenknecht. Ihrer Meinung nach habe der Eintritt in Koalitionen in Brandenburg und Sachsen Stimmen gekostet. "Nach unserem Eintritt in die Koalition haben wir vor allem Wähler verloren, die ohnehin die AfD gewählt hätten", so Wagenknecht. Das deutsche Parteienrecht mache es neuen Parteien extrem schwer, die ersten Jahre zu überstehen. Zudem sei die vorgezogene Bundestagswahl zu früh für das BSW gekommen, erklärt Wagenknecht ihr schlechtes Ergebnis.

Die Partei werde juristisch prüfen lassen, ob Auslandsdeutsche von der Wahl ausgeschlossen worden seien, kündigt Wagenknecht an.

So viele Stimmen haben Volt und Co. geholt

9.57 Uhr: Am Wahlabend schaut ganz Deutschland gebannt auf die ersten Hochrechnungen. Doch Hunderttausende Wählerinnen und Wähler finden die von ihnen gewählten Parteien nicht im Balkendiagramm wieder.

Denn während insgesamt 29 Parteien zur Wahl zugelassen waren, wurden in den meisten Fernsehsendungen und Artikeln zunächst die Werte für die Union, AfD, SPD, Grüne, Linke, BSW, FDP und SSW aufgeführt. Hinzu kam dann ein weiterer Balken: Sonstige. Dahinter verbergen sich die Ergebnisse aller anderen Parteien und damit 4,4 Prozent der abgegebenen Wahlstimmen. Darunter auch Parteien, die im Wahlkampf einige Beachtung gefunden hatten, wie etwa Volt, die Freien Wähler und die Tierschutzpartei. Lesen Sie hier, wie viele Stimmen auf die Klein- und Kleinstparteien entfallen.

Kubicki will plötzlich FDP-Chef werden

9.40 Uhr: Noch am Wahlabend erklärte Wolfgang Kubicki (72), dass er sich aus der aktiven Politik zurückziehen werde. Jetzt will er nach t-online-Informationen jedoch Parteichef werden. Zuerst berichtete "Bild". Mehr dazu lesen Sie hier.

So viele Stimmen sind ungültig

9 Uhr: Nicht alle Stimmen bei der Bundestagswahl finden sich im Wahlergebnis wieder. Zahlreiche Menschen haben ungültige Stimmen abgegeben. Wie viele genau erfahren Sie hier.

Pressestimmen: "Das Wahlergebnis ist eine Katastrophe"

8.45 Uhr: Die Union triumphiert im Wahlkampf, dennoch bleiben Feierlaune und Begeisterung verhalten. Die Presse sieht die künftige Regierung vor großen Herausforderungen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Fraktionsvize Kuhle zeigt kein Interesse am FDP-Vorsitz

8.38 Uhr: Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Konstantin Kuhle zeigt keine Ambitionen auf den Parteivorsitz der Liberalen. Er werde jetzt in seinen erlernten Beruf als Rechtsanwalt zurückkehren, sagt der 36-Jährige im ARD-"Morgenmagazin". "Inwiefern dann ehrenamtlich nebenbei noch politisches Engagement eine Rolle spielt, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen."

Nach dem Desaster der FDP bei der Bundestagswahl mit dem Scheitern an der Fünfprozenthürde hat Parteichef Christian Lindner seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Der Innenpolitiker Kuhle war in der vergangenen Wahlperiode einer der profiliertesten Abgeordneten in der FDP-Fraktion. Er wäre ein möglicher Nachfolger für den Parteivorsitz, der aber nicht nebenbei und ehrenamtlich zu bewältigen wäre.