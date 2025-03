Während die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD weiter voranschreiten, scheint einer damit am Morgen des dritten Tags Probleme zu haben. Denn Markus Söder zieht auf dem Weg zu den Gesprächen am Dienstag das rechte Bein leicht hinterher.

Verhandlungen unter Zeitdruck

Das Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine sowie die vorerst eingestellten US-Militärhilfen setzen die Regierungsbildung in Deutschland unter großen Zeitdruck. Die für die weitere Ukraine-Hilfe wichtigen Finanzfragen sollen möglichst bis zum EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag geklärt werden.