Spenden tragen wesentlich zur Finanzierung der Parteien in Deutschland bei. Allerdings ist nicht immer klar, woher das Geld stammt. Das kann die Demokratie gefährden, findet die Plattform Abgeordnetenwatch.

Diese Fälle und die auffällig hohe Zahl an besonders hohen Spenden geben einer alten Forderung neue Nahrung: Die Plattform Abgeordnetenwatch fordert einen anderen Umgang mit Parteispenden. Im t-online-Interview erklärt Geschäftsführerin Léa Briand, welche Grenze sie sich für private Geldgaben vorstellt und warum das aktuelle System intransparent ist.

t-online: Frau Briand, wir sehen Rekordspenden in diesem Wahlkampf. Was sagt das aus?

Léa Briand: Es ist in diesem Jahr alles heftiger. Noch nie gab es so viele hohe Spenden, insbesondere auch Millionenspenden. In der Vergangenheit haben zudem meist Verbände oder große Unternehmen gespendet – und dann häufig an mehrere Parteien, die an der Regierung beteiligt sein könnten. Weil Parteispenden keinen besonders guten Ruf haben, litt das Image der Unternehmen. Doch mittlerweile sind Spenden leider viel normaler geworden.

Inwiefern?

Seit einigen Jahren spenden viel häufiger vermögende Privatpersonen. Die AfD hatte noch nie in der Form Großspenden von Menschen bekommen, die kein Problem damit haben, dass ihr Name damit in Verbindung gebracht wird.

(Quelle: Sebastian Willnow/dpa) Zur Person Léa Briand ist seit zwei Jahren Geschäftsführerin von Abgeordnetenwatch, einer unabhängigen Internetplattform. Dort können Abgeordnete Fragen der Bürger öffentlich beantworten. Auch berufliche Qualifikationen, Mitgliedschaft in Ausschüssen, anzeigepflichtige Nebentätigkeiten sowie das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten bei wichtigen Parlamentsentscheidungen werden dort aufgeführt. Darüber hinaus veröffentlicht Abgeordnetenwatch Recherchen zum Thema Transparenz und stellt Forderungen an die Politik.

Und plötzlich geht es nicht mehr nur um die Fragwürdigkeit von großen Unternehmensspenden, sondern auch um Spenden von Privatpersonen.

Unternehmensspenden sollten verboten sein. Aber wir haben auch immer gefordert, Spenden von Privatpersonen zu deckeln. Denn auch sie haben die Möglichkeit, mit großem Vermögen Einfluss zu nehmen und ihre Interessen durchzusetzen. Das konnten wir zum Beispiel aus dem US-Wahlkampf beobachten. Für uns steht fest: Niemand sollte sich Vorteile durch Geld verschaffen können, egal ob Unternehmen oder Privatpersonen. Da geht es nicht nur um Transparenz, sondern auch um ein Demokratiedefizit.

Zumal sich zumindest bei einer Privatperson jetzt zeigt, dass sie selbst vorher Geld geschenkt bekommen hat. Wie kann man ausschließen, dass private Spender nur Strohleute sind?

Grundsätzlich prüft die Bundestagsverwaltung zwar die Identität der Spender, aber sie ist eine Behörde und keine investigative Stelle. Es gibt auch viele Regeln und Rahmenbedingungen, zum Beispiel müssen der Name und die Adresse klar angegeben werden. Es ist also vielmehr eine Frage der Kompetenzen und der fehlenden Durchsetzung. Es bräuchte eine unabhängige Instanz, die fragwürdigen Parteispenden nachgeht und auch entsprechende Prüfkompetenzen erhält. Und wir fänden generell eine Grenze sinnvoll, damit nicht mehr als ein bestimmtes Maximum gespendet werden darf. So könnte niemand den Wahlkampf so massiv beeinflussen.

Wie hoch sollte diese Grenze sein?

Eine Grenze von 10.000 Euro pro Person wäre sinnvoll. Andere europäische Länder haben bereits Obergrenzen, mit, wie in Frankreich, sogar niedrigeren Grenzen in Wahlkampfzeiten.

Den Parteien dürfte das nicht gefallen.

Das ist richtig. Einige argumentieren, dass eine strengere Begrenzung ihre Finanzierung stark einschränken würde. Großspenden machen laut Rechenschaftsbericht je nach Partei einen mittleren bis kleinen Teil der Gesamtfinanzierung einer Partei aus, aber sie schaffen Abhängigkeiten. In Zeiten, in denen viele Bürgerinnen und Bürger den Gürtel enger schnallen müssen, könnten die Parteien dies auch tun. Unsere Demokratie sollte es uns wert sein!

Und warum gibt es Probleme bei der Durchsetzung der bestehenden Regeln?