Neue Umfrage Union schwächelt, AfD und Linke legen zu

Der Bundestagswahlkampf steuert dem Finale entgegen. Viele Wähler sind noch unentschlossen. So stehen die Parteien in der neuesten Umfrage dar.

Die Parteien befinden sich auf der Zielgeraden des Wahlkampfs zur Bundestagswahl am Sonntag. In einer aktuellen Umfrage vom 21. Februar des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind jedoch noch rund 22 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger unentschlossen, wem sie letztlich ihre Stimme geben sollen.

Zwei Tage vor der Wahl verlieren die Unionsparteien CDU/CSU bei Forsa weiter an Unterstützung und fallen damit erneut unter die wichtige Marke von 30 Prozent. Die Umfrage sieht die Union derzeit bei 29 Prozent. Im Vergleich zum letzten Erhebungszeitraum büßt sie einen Prozentpunkt ein.

Auch die SPD und die Grünen verzeichnen leichte Verluste von jeweils einem Prozentpunkt und erreichen in der aktuellen Umfrage 15 beziehungsweise 13 Prozent. Verglichen mit der Bundestagswahl 2021 hätte die SPD – sollte sich dieses Umfrageergebnis am Sonntag bestätigen – in dieser Legislaturperiode rund 10 Prozentpunkte ihrer Wählerstimmen verloren.

Wahlumfragen ... ... stellen nur eine Momentaufnahme dar und sind generell mit Unsicherheiten behaftet: Nachlassende Parteibindungen und kurzfristigere Wahlentscheidungen erschweren den Instituten die Gewichtung der Daten. Zudem unterscheiden sich die Gewichtungsmethoden der verschiedenen Institute, sodass ein Vergleich schwierig ist.

Derweil gewinnt die AfD auf den letzten Metern des Wahlkampfs noch einmal an Unterstützung und erreicht in der Forsa-Umfrage derzeit 21 Prozent. Damit wäre erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte eine in Teilen rechtsextreme Partei die zweitstärkste Kraft im Parlament – vorausgesetzt, das Wahlergebnis spiegelt die Umfragewerte grob wider.