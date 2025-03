Es soll schnell gehen: Friedrich Merz will offenbar bereits in der kommenden Woche eine Sitzung des alten Bundestages einberufen, um ein Sondervermögen zu beschließen.

CDU-Chef Friedrich Merz bringt eine Sondersitzung des noch amtierenden Bundestages in der kommenden Woche ins Spiel, bei der über ein neues Sondervermögen entschieden werden könnte. Nach t-online Informationen will Merz eine solche Sitzung beantragen, bevorzugt in der kommenden Woche. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über entsprechende Äußerungen von Merz berichtet.

SPD ist zurückhaltend

SPD-Co-Chefin Saskia Esken zeigte sich nicht erfreut über die Meldung. Eine "Veröffentlichung" sei nicht mit ihrer Partei abgestimmt, es spreche für keine "vertrauliche Basis". Auch ihr Co-Chef Lars Klingbeil äußerte sich zurückhaltend. Es müsse in den nächsten Tagen geklärt werden, ob die finanzielle Basis dafür stimme, sagte er am Montag in Berlin. "Wir sind bereit, die ganze Woche zu reden." Die SPD werde dafür alle übrigen Termine absagen. Man sei bereit, jetzt auszuloten, was gemeinsam gehe und ob man zu Einigungen kommen könne. Es gehe um massive Investitionen in Schulen, Schienen und die Sicherheit. "Es muss ein großes Paket sein", betonte er.